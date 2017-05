FX option expiries for today NY cut at 10:00ET, via DTCC, can be found below.

EURUSD: 1.1000 (EUR 3.63bln) 1.1050-60 (955m) 1.1100 (660m) 1.1130 (530m) 1.1200 (1.1bln) 1.1250 (500m)

USDJPY: 110.00 (USD 692m) 110.30 (626m) 111.00 (1.15bln) 111.25-35 (1.2bln) 111.50 (545m) 112.00 (742m) 112.50 (531m)

NZDUSD: 0.6950-60 (NZD 627m)