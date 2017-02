FX option expiries for today NY cut at 10:00ET , via DTCC, can be found below.

- EUR/USD:1.0450(E473mn), 1.0500(E483mn), 1.0550(E836mn), 1.0650(E589mn), 1.0665-70(E1.08bn), 1.0700(E629mn)

- USD/JPY:110.00($803mn), 111.00($849mn), 112.00($1bn), 112.50-57($1.79bn), 113.00($986mn), 113.10($506mn), 113.50($915mn), 114.00($2.16bn), 114.50($1.53bn), 115.00($2.08bn), 116.00($1.04bn)

- GBP/USD:1.2200(Gbp725mn), 1.2300(Gbp429mn),

- AUD/USD: 0.7450(A$670mn), 0.7500(A$312mn), 0.7550(A$572mn), 0.7650(A$413mn), 0.7700(A$398mn)