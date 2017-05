FX option expiries for today NY cut at 10:00ET, via DTCC, can be found below.

EURUSD: 1.1000 (EUR (301m) 1.1150-60 (230m) 1.1260-70 (235m) 1.1300 (229m)

USDJPY: 110.00-10 (USD 1.3bln) 110.50 (487m) 110.80 (202m) 111.00-10 (765m) 111.50 (418m) 112.00 (332m)

GBPUSD: 1.2825-35 (GBP 388m)

EURGBP: 0.8600 (EUR 307m)

AUDUSD: 0.7400 (AUD 305m) 0.7465-75 (546m) 0.7500 (232m)

NZDUSD: 0.6900 (NZD 284m) 0.7000-10 (468m)