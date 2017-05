FX option expiries for today NY cut at 10:00ET, via DTCC, can be found below.

EURUSD: 1.1030 (EUR 371m) 1.1050 (250m) 1.1075 (200m) 1.1100 (220m) 1.1140-50 (1.3bln) 1.1190-00 (260m)

USDJPY: 110.50 (USD 220m) 111.00 (440m) 111.30-40 (445m) 111.80 (380m) 112.00 (USD 2.46bln) 112.10-20 (332m) 112.50-60 (611m)

AUDUSD: 0.7420-30 (AUD 436m ) 0.7500-10 (AUD 492m) 0.7525 (215m)

USDCAD: 1.3400 (332m) 1.3455-60 ( 607m) 1.3500 (270m) 1.3525 (223m) 1.3550 (260m)

NZDUSD: 0.6970 (NZD215m) 0.7090 (282m)