USDCAD M30 Planetary Harmonic Analysis

USDCAD and Planetary Harmonics.

There is no doubt that markets obey planetary harmonics and trade able instrument develop natural support and resistance levels on planetary aspects.

USDCAD M30

Moon Pluto Sextile Aspect formed a strong Resistance level at 1.37199 and formed double top. In history same level has been rejected many times.

Moon Saturn Sextile aspect 1.30875 and Full moon 1.30853 zoon is neck line. If break down next Natural support level shall be

1.30788 Moon Uranus opposite (Major Aspect)

1.30515 Full Moon Midline

Astrological Data based on which Natural Levels Drawn.

Tropical sign

Sun 2 Psc 11 VI (102%) +7|-2 ruler of XII

Moon 22 Sgr 14 IV (91%) +12|-9 ruler of XI

Mercury 20 Aqr 53 VI (137%) +11|-9 ruler of X

Venus 10 Ari 34 VIII (40%) +16|-9 ruler of IX Detriment

Mars 17 Ari 21 VIII (129%) +16|-4 ruler of VIII House

Jupiter 22 Lib 48 II (-33%) +15|-10 ruler of IV

Saturn 26 Sgr 12 IV (99%) +15|-7 ruler of V

Uranus 21 Ari 44 VIII (122%) +16|-2 ruler of VI

Neptune 11 Psc 21 VI (176%) +16|-2 ruler of VII House

Pluto 18 Cap 34 V (167%) +19|-3 ruler of III

N. Pole 3 Vir 23 XII

S. Pole 3 Psc 23 VI

Hiron 23 Psc 22 VII

Proserpina 21 Sco 13 III

Selena 13 Tau 47 IX

Lilith 0 Sgr 44 III

Auriga: Neptune

Almuten: Pluto

Doryphoros: Mercury

Houses (Placidus)

Asc - 12 Vir 15

II - 2 Lib 32

III - 29 Lib 40

IV - 5 Sgr 14

V - 14 Cap 38

VI - 17 Aqr 07

VII - 12 Psc 15

VIII - 2 Ari 32

IX - 29 Ari 40

X - 5 Gem 14

XI - 14 Cnc 38

XII - 17 Leo 07

Opposition Sun-N. Pole >178°48'<

Conjunction Sun-S. Pole >1°11'<

Quadrature Sun-Lilith <91°35'>

Trine Moon-Mars <115°13'>

Trine Moon-Uranus <119°37'>

Quadrature Moon-Hiron >91°09'<

Trine Mercury-Jupiter >118°08'<

Quadrature Mercury-Proserpina >89°41'<

Conjunction Mars-Uranus >4°24'<

Quadrature Mars-Pluto >88°47'<

Opposition Jupiter-Uranus >178°55'<

Quadrature Jupiter-Pluto >85°45'<

Trine Saturn-Uranus <115°32'>

Quadrature Saturn-Hiron <87°12'>

Quadrature Uranus-Pluto <93°10'>

Trine Pluto-Selena >115°13'<

Quadrature N. Pole-Lilith >87°30'<

Quadrature S. Pole-Lilith >92°47'<

Trine Hiron-Proserpina <122°12'>