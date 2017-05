More FX option expiries for today NY cut at 10:00ET, via DTCC, can be found below.

GBPUSD: 1.3000 (GBP 185m)

EURJPY: 124.00 (EUR 347m) 125.20 (208m)

AUDUSD: 0.7420-30 (AUD 460m) 0.7475 (250m) 0.7500 (252m) 0.7560 (296m)

USDCAD:1.3450 (USD 255m) 1.3570-80 (525m) 1.3600 (375m)