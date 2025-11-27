Pound Sterling Price News and Forecast: GBP sterling gains on UK budget relief
GBP: BoE rate cut expectations rise – Rabobank
Markets are weighing BoE rate cut prospects against sticky inflation and muted growth, leaving GBP outlook nuanced despite yesterday’s calm in gilt markets, Rabobank's FX analyst Jane Foley reports. Read more...
GBP: Sterling gains on UK budget relief – ING
The UK budget lifted Pound Sterling (GBP) modestly as fiscal pressures eased, but back-loaded tax measures and upcoming BoE rate cuts could keep the currency’s upside limited, ING's FX analyst Chris Turner notes. Read more...
GBP: UK budget report leaks before Chancellor’s speech – Commerzbank
An early release of the UK budget report revealed more balanced tax increases and moderated growth forecasts, calming markets, but long-term spending plans leave fiscal questions unresolved, Commerzbank's FX analyst Michael Pfister notes. Read more...
