Option expiries for today's NY cut at 10:00 ET, via DTCC, can be found below.

- EUR/USD: 1.0625(E307mn), 1.0700(E858mn), 1.0740-50(E905mn), 1.0805(E1.22bn), 1.0900(E640mn)

- USD/CHF: 0.9950($700mn)

- USD/JPY: 111.50($961mn), 113.50($300mn), 115.00($720mn)

- AUD/USD: 0.7500(A$504mn), 0.7700(A$955mn)

- EUR/GBP: 0.8525-40(E1.03bn)

- AUD/NZD: 1.0470(A$391mn)