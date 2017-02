Option expiries for today's NY cut at 10:00 ET, via DTCC, can be found below.

- EUR/USD: 1.0600(E683mn), 1.0675(E490mn), 1.0700(E875mn), 1.0800(E596mn), 1.0900(E1.01bn)

- USD/CHF: 1.0000($575mn)

- GBP/USD: $1.2300(Gbp723mn), $1.2595-1.2600(Gbp585mn)

- USD/JPY: 111.50($809mn), 112.00($804mn), 113.20-25($535mn), 114.00($530mn), 115.00($484mn), 116.50($1.72bn)

- AUD/USD: 0.7535-45(A$833mn)

- EUR/SEK: 9.4500(E590mn)

- NZD/USD: 0.7215(NZ$429mn)

- AUD/NZD: 1.0385(A$251mn)