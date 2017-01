Option expiries for today's NY cut at 10:00ET, via DTCC, can be found below.

- EUR/USD: 1.0495-1.0500(E831mn), 1.0630(E307mn), 1.0645-55(E543mn), 1.0750(E485mn), 1.0900(E423mn)

- GBP/USD: 1.2970(Gbp700mn)

- USD/JPY: 113.20-25($610mn), 114.00($722mn), 114.85($300mn), Y115.00($575mn), 115.40-50($775mn), 116.00($358mn)

- AUD/USD: 0.7350(A$724mn), 0.7575(A$333mn), 0.7600(A$244mn)

- USD/CAD: 1.3145($520mn), 1.3400($2.69bn)