Option expiries for today's NY cut at 10:00ET, via DTCC, can be found below.

- EUR/USD: 1.0500(E743mn), 1.0582-85(E705mn), 1.0600(E313mn), 1.0610(E463mn), 1.0650(E472mn), 1.0700(E1.77n)

- USD/JPY: 112.00($795mn),113.00($642mn), 114.00($916mn), 115.00($360mn), 115.40($400mn), 115.60($800mn), 116.00($1.3bn)

- AUD/USD: 0.7500(A$353mn), 0.7600-10(A$548mn)

- EUR/GBP: 0.8790-0.8800(E1.17bn)

- AUD/JPY: 88.00(A$250mn)

- USD/CNY: 6.7650($1.0bn), 6.80($1.84bn), 6.85($1.97bn), 6.90($3.21bn), 7.00($2.07bn)