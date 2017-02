FX option expiries for today's NY cut at 10:00ET, via DTCC, can be found below.

- EUR/USD: $1.0600(E292mn)

- USD/JPY: Y111.00($480mn), Y113.00($715mn), Y113.50($400mn), Y114.50($915mn), Y115.00($370mn)

- GBP/USD: $1.2140(Gbp320mn), $1.2800(Gbp767mn)