Option expiries for today's NY cut at 10:00, via DTCC, can be found below.

- EUR/USD: 1.0600-05(E693mn), 1.0650(E955mn), 1.0700(E887mn), 1.0779-8(E1.33bn), 1.0950(E880mn)

- GBP/USD: 1.2565-70(Gbp437mn), 1.2600(Gbp469mn)

- USD/JPY: 112.00($607mn), 112.50($350mn), 114.00($670mn), 115.00($465mn)

- AUD/USD: 0.7400(A$571mn)

- USD/CAD: 1.2975($485mn)