FX option expiries for today NY cut at 10:00ET, via DTCC, can be found below.

EURUSD: 1.1100 ( EUR 574m) 1.1130 (514m) 1.1150-60 (1.4bln) 1.1200-05 (637m) 1.1290-1.1300 (1.63bln)

USDJPY: 110.80-90 (USD 250m) 111.20-30 (586m) 111.50 (426m) 111.90 (220m) 112.00-05 (482m) 112.20-25 (868m)

GBPUSD: 1.2750 (GBP 210m) 1.2765 (783m) 1.2800 (445m) 1.2900 (198m) 1.2980 (210m)

EURGBP: 0.8550 (EUR 300m) 0.8650 (205m) 0.8720 (300m)

AUDUSD: 0.7200 (AUD 1.13bln) 0.7450 (891m) 0.7700 (600m)

USDCAD: 1.3400 (214m) 1.3520 (221m) 1.3600 (195m) 1.3650 (241m)

NZDUSD: 0.6900 (NZD 595m)