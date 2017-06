FX option expiries for today NY cut at 10:00ET, via DTCC, can be found below.

EURUSD: 1.0950-1.0960 (EUR 1.56bln) 1.0995-1.1000 (EUR 547m) 1.1075-1.1085 (EUR 895m) 1.1120-1.1135 (EUR 1.65bln) 1.1150-1.1160 (EUR 916m) 1.1195-1.1210 (EUR 1.26bln) 1.1215-1.1230 (EUR 497m) 1.1235-1.1250 (EUR 1.39m)

USDJPY: 110.90-111.00 (USD 593m) 112.49-112.65 (USD 749m) 113.00-113.10 (USD 1.22m)

GBPUSD:1.2950-1.2965 (GBP 506m)

EURGBP: 0.8715 (EUR 418m)

AUDUSD: 0.7520-0.7530 (AUD 688m)