FX option expiries for today NY cut at 10:00ET, via DTCC, can be found below.

EURUSD: 1.0975 (EUR 802m) 1.1000-1.1001 (EUR 1.23bln) 1.1050 (EUR 1.41bln) 1.1100-1.1115 (EUR 758m) 1.1140-1.1152 (EUR 1.61bln) 1.1190-1.1200 (EUR 1.63bln) 1.1250 (2.83bln) 1.1300 (EUR 553m)

USDJPY: 110.00 (USD 1.035bln) 111.35-111.50 (USD 661m) 111.54-111.70 (USD 406m) 111.85-112.00 (USD 472m) 112.35-112.50 (USD 524m) 113.50 (USD 768m)

AUDUSD: 0.7250 (AUD 1.03bln) 0.7300 (AUD 461m) 0.7400 (AUD 974m) 0.7440-0.7456 (AUD 760m) 0.7470 (AUD 522m)

USDCAD: 1.3500-1.3505 (USD 500m) 1.3725 (USD 500m)

NZDUSD: 0.7000 (NZD 910m) 0.7050 (NZD 794m)