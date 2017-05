FX option expiries for today NY cut at 10:00ET, via DTCC, can be found below.

EURUSD: 1.1000 (EUR 685m) 1.1080 (265m) 1.1090-1.1100 (3.5bln) 1.1150 (609m) 1.1180 (300m) 1.12200-10 (860m) 1.1225 (512m) 1.1250 (200m)

USDJPY: 111.00-10 (USD 750m) 111.20-30 (977m) 113.00-10 (825m)

GBPUSD: 1.3000 (GBP 195m)

EURGBP: 0.8600 (591m)

USDCHF: 0.9845-50 (USD 250m)

AUDUSD: 0.7400 (AUD 605m) 0.7450 (565m) 0.7500 (303m) 0.7550 (540m)

USDCAD: 1.3375 (USD 252m) 1.3400 (237m) 1.3500 (425m) 1.3600 (200m)