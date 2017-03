FX option expiries for today NY cut at 10:00ET, via DTCC, can be found below.

EURUSD: 1.0650 (EUR 620m) 1.0740 (735m) 1.0750 (260m) 1.0785 (575m) 1.0800 (540m) 1.0850-55 (500m)

USDJPY: 110.00 (USD 1.6bln) 111.75 (910m) 111.90 (330m) 112.00 (1.5bln) 112.50 (365m) 112.90-113.00 (720m)

GBPUSD: 1.2370 (GBP 230m)

AUDUSD: 0.7525 (560m) 0.7675 (235m)

USDCAD 1.3200 (USD 400m) 1.3285 (400m) 133.00 (525m) 1.3340-50 (895m) 1.3400 (205m) 1.3430 (515m) 1.3490 (330m)

NZDUSD 0.6825 (NZD 590m) 0.7000 (225m) 0.7100 (250m)

EURJPY 121.00 (415m)