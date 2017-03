FX option expiries for today NY cut at 10:00ET, via DTCC, can be found below.

EURUSD: 1.0600 (EUR 327m) 1.0700 (1.6bln) 1.0710 (232m) 1.0725 (477m) 1.0785 (254m)

USDJPY: 113.00 (USD 335m) 113.20 (180m) 113.50 (393m) 114.00 (210m)

AUDUSD: 0.7570 (AUD 176m)

USDCAD 1.3200 (USD 235m) 1.3250 (251m) 1.3350 (581m)