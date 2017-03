FX option expiries for today NY cut at 10:00ET, via DTCC, can be found below.

EURUSD:1.0400 (EUR 1.75bln) 1.0420-25 (1.7bln) 1.0450 (756m) 1.0500 (996m) 1.0550 (433m) 1.0560-70 (1.35bln) 1.0575 (1.1bln) 1.0600 (529m) 1.0650-55 (931m) 1.0690-700 (810m)

USDJPY: 113.50-60 (USD 1.8bln) 114.00 (600m) 114.20-30 (835m) 114.50 (1.9bln) 114.65-75 (816m) 115.00 (1.42bln) 115.25 (400m) 115.50 (455m) 116.00 ( 955m)

GBPUSD None of note

USDCHF 1.0000 (USD 274m)

EURGBP 0.8825 (EUR 295m)

EURJPY 122.00-05 (EUR 401m)

AUDUSD: 0.7650-55 (AUD 369m) 0.7700 (206m)

USDCAD 1.3400 (USD 695m) 1.3485 (225m) 1.3550 (265m)

NZDUSD 0.6875 (NZD 278m) 0.7000 (281m) 0.7100 (321m)