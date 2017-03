FX option expiries for today NY cut at 10:00ET , via DTCC, can be found below.

EURUSD: 1.0535 (437m) 1.0550 (515m) 1.0575-85 (1.5bln) 1.0600-05 (1.6bln)

USDJPY: 113.95-114.00 (875m) 114.50 (492m) 115.00 (963m)

GBPUSD: 1.2000 (235m)

AUDUSD: 0.7400 (340M) 0.7450 (249m), 0.7655 (393m) 0.7675 (357m)

NZDUSD: 0.7065 (806m) 0.7100 (647m)

AUDJPY: 87.00 (298m)