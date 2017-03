FX option expiries for today NY cut at 10:00ET , via DTCC, can be found below.

EURUSD: 1.0450 (USD 660m) 1.0490 (338m) 1.0500 (242m) 1.0530 (585m) 1.0550 (552m) 1.0580-90 (1bln) 1.0595-1.0605 (1.3bln) 1.0620 (628m) 1.0700 (365m)

USDJPY: 112.25-30 (USD 310m) 113.50-60 (662m) 114.00 (536m) 114.20 (341m) 114.50 (226m) 115.00-10 (573m)

USDCHF 1.0080 (USD 238m) 1.0135 (180m)

AUDUSD: 0.7600-05 (AUD 392m)

USDCAD 1.3200 (USD 962m) 1.3400 (192m)