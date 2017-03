FX option expiries for today NY cut at 10:00ET, via DTCC, can be found below.

EURUSD: 1.0450 (458m) 1.0540-50 (522m) 1.0560 (364m)

USDJPY: 113.00 (USD 307m) 113.65-70 (631m)

GBPUSD: 1.2215 (401m) 1.2300 (390m) 1.2500 (352m)

AUDUSD: 0.7600 (AUD 211m) 0.7650 (385m) 0.7665 (240m)

EURJPY: 120.00 (EUR 347m)

EURNOK: 8.8700 (EUR 373m)