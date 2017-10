FX option expiries for Oct 26 NY cut at 11:00 Eastern Time, via DTCC, can be found below.

- EUR/USD: $1.1700(E511mn), $1.1745-50(E608mn), $1.1800(E331mn), $1.1850(E381mn),

$1.1900(E851mn), $1.1950(E1.05bn), $1.2000(E716mn)

- USD/JPY: Y112.50($541mn), Y113.00-05($1.86bn), Y113.50(646mn), Y113.60-61($1.09bn), Y113.70($315mn), Y113.80($300mn), Y113.95-114.00($887mn), Y115.00($582mn)

- AUD/USD: $0.7750(A$367mn), $0.7850(A$212mn)

- USD/CAD: C$1.2600($355mn), C$1.2760($250mn), C$1.2950($250mn), C$1.3100($505mn)

- EUR/GBP: Gbp0.8980(E517mn), Gbp0.9050(E585mn)

- EUR/JPY: Y133.00(E420mn)

- AUD/JPY: Y89.50(A$648mn)